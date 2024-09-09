27日に投開票される自民党の総裁選挙を巡り、高市経済安保担当大臣は「総合的な国力の強化が必要だ」と述べ、正式に立候補を表明しました。高市経済安保担当大臣「私、高市早苗は自由民主党総裁選挙に立候補を致します。私は国の究極の使命は国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと。領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、そして、国家の主権と名誉を守り抜くことだと考えております」会見で高市経済安保担当大臣は防衛力や外