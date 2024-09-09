兵庫県知事、維新の辞職要請に応じず「来年度予算の議論を加速させる」FNNプライムオンライン

兵庫県知事、維新の辞職要請に応じず「来年度予算の議論を加速させる」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 日本維新の会から辞職要請の申し入れを受けた兵庫県斎藤元彦知事
  • 9日に取材に応じ、知事としての職務を続ける意志を改めて示した
  • 「来年度予算の議論を加速させるのが私の役割」などと強調した
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