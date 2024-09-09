バスケットボール、Bリーグ1部（B1）の長崎ヴェルカは9日、馬場雄大（28）との契約に合意したと発表した。2021年東京、24年パリと五輪2大会に出場した馬場は、昨季長崎に加入。シーズン後、クラブは海外挑戦を目指す馬場の意向を尊重し、自由交渉選手リストに公示していた。馬場はクラブを通じ、BリーグやNBA下部のGリーグ、他の海外リーグから打診があったことを明かし「どこのチームに行くべきか、本当に悩みました。です