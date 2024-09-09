「被爆体験者」訴訟の長崎地裁判決で、地裁前で顔を覆う原告団長の岩永千代子さん＝9日午後「被爆体験者」訴訟で原告44人のうち15人を被爆者と認める一方、大半の訴えを退けた9日の長崎地裁判決。「分断を持ち込む極めて悪質な判決だ」「ありえない」。関係者に困惑と落胆が広がり、予期せぬ司法の線引きに、原告らは納得のいかない様子をあらわにした。午後2時過ぎ、地裁から出てきた原告側の弁護士は、釈然としない表情を浮