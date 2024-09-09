資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は９日、原発の使用済み核燃料の再利用について青森県と関係閣僚が意見交換する「核燃料サイクル協議会」を開催する考えを明らかにした。同日、経済産業省で面会した青森県の宮下宗一郎知事の開催要請に対し、村瀬氏は「調整を進める」と応じた。同県六ケ所村で建設中の再処理工場を巡っては、日本原燃が２７回目となる完成時期の延期を県と村に報告している。宮下知事との面会で、村瀬氏は「竣