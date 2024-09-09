週明け9日の欧州株式市場は総じて堅調。先週末の海外市場はハイテクの売りが目立ったが、週明けは反動もあって反発を見せている。 東京時間16:42現在 英ＦＴＳＥ100 8236.64（+55.17+0.67%） 独ＤＡＸ18391.16（+89.26+0.49%） 仏ＣＡＣ40 7382.81（+30.51+0.41%） スイスＳＭＩ 11993.19（+84.95+0.71%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独DAXは総じてしっかり。ソフトウェアのS