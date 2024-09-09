中国ＣＰＩ、８月は０・６％上昇甘粛省敦煌市の夜市で文化クリエーティブ製品を選ぶ観光客。（8月17日撮影、敦煌＝新華社配信/張暁亮）【新華社北京9月9日】中国国家統計局が9日発表した8月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で0.6％上昇した。