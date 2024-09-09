ボートレース桐生のPR隊が9日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。18〜23日に行う「PG1第11回ヤングダービー」と10月6〜11日に開催する「開設68周年記念G1赤城雷神杯」の魅力をPRした。ヤングダービーは30歳未満のレーサーの中から勝率上位などの52人が集結。初日12Rドリーム戦は宮之原輝紀（東京）、小池修平（大阪）、羽野直也（福岡）、定松勇樹（佐賀）、関浩哉（群馬）、佐々木完太（山口）が出場。赤城雷神杯