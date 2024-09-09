アジア・カップ予選に向け練習する馬場雄大＝2月、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターバスケットボールBリーグ1部（B1）の長崎は9日、パリ五輪日本代表の馬場雄大（28）との契約で合意したと発表した。クラブはかねて海外挑戦に意欲的な馬場について「（米プロの）NBA挑戦を最大限応援したい」として自由交渉選手リストに公示していた。2023〜24年シーズンに続く所属となる。馬場はBリーグやNBA下部のGリーグな