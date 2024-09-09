9日の東京株式市場は、米国経済の減速懸念が強まり、日経平均株価は5営業日続落した。終値は、前週末より175円72銭（0.48%）安の3万6215円75銭。一時、1100円超下落し、約1カ月ぶりに3万6000円台を割り込む場面もあった。前週末6日、米国で公表された8月の雇用統計が市場予想を下回り、米経済の先行き不安が再燃した。米ニューヨーク株式市場は、ハイテク株中心のナスダック総合指数など主要3指数が下落。その流れを受けて、東