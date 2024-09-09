【第150話】 9月9日 無料公開 講談社は9月9日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第150話「沖縄」の無料公開をコミックDAYSにて開始した。 第150話では大槻、沼川、石和のドッペルゲンガーが登場。己のドッペルゲンガーに出会うと最悪の場合死んでしまうと言われているが……。 【関連記事】 ・【最新話】ヤン