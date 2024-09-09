吉利汽車はアフリカや中央アジアなどの新興国市場を積極開拓し、輸出台数を急速に伸ばしている（写真は同社ウェブサイトより）中国の民営自動車大手の吉利汽車（ジーリー）は、2024年の輸出台数の目標を33万台から38万台に引き上げた。同社が8月21日に開催した2024年上半期（1〜6月）の業績説明会の中で明らかにした。吉利汽車の2024年上半期の輸出台数は19万7000台と、前年同期比67％の大幅増を記録。「わが社の輸出の伸び率は業