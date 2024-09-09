詐欺で騙し取られた現金を取り返そうと手を出した投資話。しかし、それもまた詐欺でした。被害を間一髪で防いだ銀行員に感謝状が贈られました。 【写真を見る】詐欺被害を取り戻そうと73歳女性が“慌てて”銀行に…「ウソの投資話」見破った銀行員に感謝状 愛知県警 昭和警察署 9日、愛知県警・昭和警察署で感謝状が贈られたのは三十三銀行広路（ひろじ）支店の銀行員・道上恵利奈さんです。 8月1日、昭和区に住む73歳の女性が