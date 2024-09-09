大相撲で初土俵から通算1630回連続出場となる秋場所2日目、土俵入り前に音羽山親方（右）と記念撮影する玉鷲＝9日、東京・両国国技館大相撲の東前頭10枚目の玉鷲（39）＝本名玉鷲一朗、モンゴル出身、片男波部屋＝が秋場所（両国国技館）2日目の9日、初土俵から通算1630回連続出場となり、青葉城の史上1位記録に並んだ。佐田の海に敗れて初日から2連敗となったが、2004年初場所初土俵から20年以上かけて大記録を打ち立てた。