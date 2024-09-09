東京・銀座を歩く訪日客ら＝8月1日内閣府は9日、街角の景気実感をさまざまな業界の人に尋ねる8月の景気ウオッチャー調査を公表し、現状判断指数（季節調整値）は前月比1.5ポイント上昇の49.0となり、3カ月連続で改善した。インバウンド（訪日客）の消費が好調だった。景気判断は前月の「緩やかな回復基調が続いているものの、このところ弱さがみられる」から「緩やかな回復基調が続いている」に引き上げた。家計動向と雇用に関