女優の橋本環奈（２５）が９日、東京都・ＮＨＫ放送センターで行われた連続テレビ小説「おむすび」初週完成会見に登場した。同番組は、橋本が演じるヒロイン・米田結が栄養士となり「目には見えない大切なもの（縁・時代・人）」を次々と結んでいく平成青春グラフィティだ。ヒロインの姉・米田歩役を仲里依紗（３４）、父・米田聖人役を北村有起哉（５０）、母・米田愛子役を麻生久美子（４６）がそれぞれ演じる。この日の会