飲酒と喫煙でパリ五輪代表を辞退した体操女子の宮田笙子（１９＝順大）に対し、多くのファンからエールが届いている。主将として活躍が期待されたパリ五輪は、直前に内部通報で飲酒と喫煙が発覚し、無念の代表辞退を余儀なくされた。それでも７日の国民スポーツ大会（佐賀・ＳＡＧＡアリーナ）の成年女子で約４か月ぶりに実戦復帰。鯖江高時代を過ごした福井県代表の一員として、６年ぶり６度目の団体総合優勝に貢献した。９