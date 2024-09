by SDOT PhotosLimeやForestといった電動自転車のシェアサービスが流行するロンドンで、駐輪場に関する不満が高まっていることが明らかになりました。London e-bike boom leads to clashes with councilshttps://www.ft.com/content/730d4dab-e80a-4e14-a343-abafd868c5f0ロンドン交通局の許諾を得て導入が進められたシェアサイクルサービスは年々利用者数が増加していて、慈善団体CoMoUKによると2024年3月時点でロンドンの路上に