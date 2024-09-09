俳優の麻生久美子（46）が9日、連続テレビ小説『おむすび』（30日スタート／月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り）の初週完成会見に出席した。学生時代にギャルにならなかったことを後悔していると明かした。【全身ショット】足首チラリ！透明感溢れる橋本環奈『おむすび』は、“どんな困難も明るくたくましく乗り越える”をモットーとする平成時代のギャルが、人々の健康を支える栄養士となり、現代人が抱え