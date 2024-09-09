中部電力グループの不動産大手・日本エスコンは、愛知県刈谷市のデンソー池田工場（刈谷市池田町、新富町）の跡地約9万9,000平方メートルを取得する契約をデンソーと締結した。土地の引き渡しは27日の予定で、日本エスコンは複合商業施設を開発する方針だ。【こちらも】一畑百貨店閉店のJR松江駅前、松江市が再開発の素案複合施設建設へ取得した土地は、東海道本線のJR刈谷駅から北へ車で約10分の国道155号沿い。取得額は公