西武は9日、ベルーナドームのグルメ人気NO・1を決める「KINGOF獅子まんま」の総合グランプリに「宮木牧場のパワープレート」が選ばれたと発表した。約1カ月間にわたって本拠地球場で販売している1000種類以上のグルメから、グランプリをファン投票で決定。総投票数53390票で「味」「コスパ」「映え」の3つのカテゴリからそれぞれ3商品を選ばれた。総合ランキング1位の「宮木牧場のパワープレート」はアメリカンビーフの格