気象台は、午後4時51分に、大雨警報（浸水害）を本部町、伊江村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・本部町、伊江村に発表本島北部では、9日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■本部町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水9日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量80mm■伊江村□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水9日夜のはじめ頃にかけて警戒1時