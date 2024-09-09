７月に日本デビューした韓国の４人組ガールズグループ・ａｅｓｐａ（エスパ）のＧＩＳＥＬＬＥ（２３）が９日、都内で行われた韓国発コスメブランド「ＥＩＴＨＥＲ＆（イーザーアンド）」の日本初上陸記念＆ブランドミューズ就任発表会に登場した。日韓ハーフで、グループ唯一の日本人メンバーとなるＧＩＳＥＬＬＥは、スリットの入ったノースリーブのブラックドレス姿でクールに登壇。同ブランドのグロウクッションを使用した