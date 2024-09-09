宇多田ヒカルが、映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』を12月11日にリリース。また、過去ライブ映像を収録した『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES』全8タイトルを同日発売する。 （関連：宇多田ヒカル初のオールタイムベストが首位デビュー25周年、トップランナーであり続ける理由） 今作は、パッケージデザインも統一された仕様での発売を予定。1999年に開催された『Luv Live