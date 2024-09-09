大相撲の幕内玉鷲関（３９）（片男波部屋）が秋場所２日目の９日、初土俵からの連続出場記録（新型コロナウイルス関連の休場を除く）を１６３０回に伸ばし、歴代１位の元関脇青葉城関に並んだ。玉鷲関はこの日、幕内佐田の海関（３７）（境川部屋）と対戦し、はたき込みで敗れた。モンゴル出身の玉鷲関は２００４年初場所で初土俵を踏み、２０年余りかけて偉大な記録に到達した。