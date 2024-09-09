伊藤沙莉主演のNHK連続テレビ小説『虎に翼』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第117回が10日（火）に放送される。【関連写真】『虎に翼』石田ゆり子のクランクアップに思わず涙の伊藤沙莉9月9日（月）放送の第116回では……8年にも及ぶ「原爆裁判」を終えた寅子（伊藤沙莉）たち。よね（土居志央梨）と轟（戸塚純貴）は岩居（趙萊和）と共に原爆の被害者を救済する弁護団を結成する。昭和43年、病を患い、治療に専念している多岐