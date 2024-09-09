十三代目市川團十郎白猿襲名披露八代目市川新之助初舞台「十月大歌舞伎」合同取材が6日、東京都内で行われ、市川新之助が取材に応じた。2022年11月歌舞伎座を皮切りに2年にわたり各地で行われてきた襲名披露興行だが、10月10日から26日まで大阪松竹座で行われる公演で締めくくりとなる。今回の公演は、昼の部は、二世市川團十郎により大阪で初演された「雷神不動北山櫻」を上演。夜の部では、襲名披露演目として「口上」