公明党の山口那津男代表、石井啓一幹事長公明党の山口那津男代表（72）は10日の記者会見で、18日告示の代表選に出馬せず、退任する意向を表明する。代表選には石井啓一幹事長（66）が立候補する意向を固めた。出馬は石井氏のみの見通しで、新代表就任が事実上決まり、28日の党大会で承認される運び。関係者が9日、明らかにした。連立与党の一角を占める「党の顔」が15年ぶりに交代する。山口氏は2009年、太田昭宏前代表が衆