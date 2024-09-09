兵庫県の斎藤元彦知事は、これまでの百条委員会で、自身の言動が“パワハラ”だという認識はなく、元県民局長への処分も“適切だった”との認識を示しています。３年前の選挙で斎藤知事を推薦した維新の会は、「県政の停滞を招いていることは事実」などとして、斎藤知事に「辞職」と「出直し選挙」を求め、９月９日午後、県に申し入れを行いました。（兵庫維新の会片山大介代表）「知事の発言が十分に県民の理解を得られる