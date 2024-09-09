先週（9月2日週）の動き：リスクオフの現金捻出（キャッシュアウト）売りに上値を抑えられたNY金、JPX金は円高による下押し圧力高まり下げ幅拡大 NY金では利益確定の売りが膨らむ 先週のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週足ベースでほぼ横ばいの続落となった。発表された一連の米雇用関連指標が労働市場の減速を示したことで、複数日で一時買い優勢に転じたものの、いずれもファンドと見られる戻り売り（