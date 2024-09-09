熊本市の路面電車・熊本市電に10年ぶりに導入される新型車両2400形が8日、西区の上熊本車庫でお披露目された。初の3両連接車両で、年内に2編成が運行を始める。【写真特集】熊本市電の10年ぶり新型車両白と黒の配色の超低床車両。座席はすべてロングシートで、車いす・ベビーカー用のスペースも設けた。定員は従来の車両平均の1・5倍の112人。熊本市電では車両の老朽化やラッシュ時の「積み残し」が問題となっており、改善に期