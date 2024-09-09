お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴが９日、情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（カンテレ）に出演し、おねだり疑惑で百条委員会に出頭した斎藤元彦兵庫県知事について言及した。維新の会が、斎藤知事に辞職要求を行う方針だと聞いたリンゴは「ジワッと狭まってる感じはしますよね。外堀は完全に埋まってますから、（斎藤知事は）どうされるおつもりなのか」と切り出した。先週６日に行われた百条委員会で、数々の贈答