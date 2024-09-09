9日午後3時47分ごろ最大震度２の地震がありました。 震源は奄美大島北東沖で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されています。 各地の震度は、 震度２が鹿児島十島村、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・