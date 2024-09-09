ＮＹ金時間外取引ロンドン勢参加後やや軟調 東京時間16:15現在 ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2518.70（-5.90-0.23%） 先週末は一時2560ドル近くへ上昇後2510ドル台に下げたNY金先物。先週末終値前後での推移が続いていたが欧州勢の参加とともに少し下げている。先週金曜日安値にはまだ届いていない。