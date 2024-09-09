ユーロドル、上値の重さ目立つ＝ロンドン為替 ユーロドルは東京朝の1.1090前後からじりじりと下げており，1.1055前後を付けた。ドル全般の上昇が支えとなっており、ポンドドルが1.3140台から1.3090を付けるなどの動きを見せている。 EURUSD 1.1059