高知市の9月議会が9月9日に開会し、桑名市長は住宅耐震化を進めるための費用を増額するなど、南海トラフ地震対策をさらに加速していくと述べました。9日に開会した高知市の9月議会では、総額6億9200万円の補正予算案など16議案が提出されました。補正予算案には、住宅の耐震化をさらに進めるため耐震診断や耐震改修費の補助額を拡充する費用として4億6400万円あまりが計上され、桑名市長は南海トラフ地震対策について、8月の臨時情