米国債利回り（NY時間03:30） 2年債 3.694（+0.047） 10年債3.742（+0.034） 30年債4.044（+0.026） 期待インフレ率2.036（+0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 米債利回りは東京朝から比較的落ち着いた動き。