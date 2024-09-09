「大相撲秋場所・２日目」（９日、両国国技館）高須クリニックの高須克弥院長が、パートナーで漫画家の西原理恵子氏と観戦する様子がＮＨＫテレビ中継の画面に映り、ＳＮＳで話題になった。「今場所も発見！高須克弥院長！」「高須医院長元気そう西原先生の化粧回しも素敵〜」「昨日はデヴィ夫人だったが、今日は高須センセーだな」「高須先生と西原理恵子さん相撲デートしてるね」などとコメントが寄せられた。高須院長も