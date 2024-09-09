ラバブルマーケティンググループがこの日の取引終了後、子会社ジソウが、生成ＡＩ搭載のＧｏｏｇｌｅビジネスプロフィール管理ツール「ジソウマップ」を初受注したと発表した。 「ジソウマップ」は、顧客のＧｏｏｇｌｅビジネスプロフィールの設定から投稿作成、分析、口コミ対策まで一括管理が可能なツール。ジソウは今年５月に「ジソウマップ」の販売及び運用代行サービスを開