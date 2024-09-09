9日の日経225オプション2024年11月限（最終売買日11月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は96枚だった。コールの合計出来高は37枚。コールの出来高トップは4万2000円の8枚（35円安45円）だった。プットのの合計出来高は59枚。プットの出来高トップは3万4000円の21枚（845円）だった。 コールプット 出来高前日