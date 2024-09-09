9日の日経225先物は前日清算値比120円安の3万6240円で取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 42159.96円ボリンジャーバンド3σ 40415.71円ボリンジャーバンド2σ 39145.00円一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 38671.45円ボリンジャーバンド1σ 38515.00円一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 38503.07円75日移動平均 37471.30円200日移動平均 37130.00円