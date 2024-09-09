9日のTOPIX先物は前日清算値比5ポイント安の2585ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 2959.20ポイントボリンジャーバンド3σ 2840.48ポイントボリンジャーバンド2σ 2741.75ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 2727.20ポイント75日移動平均 2721.76ポイントボリンジャーバンド1σ 2716.88ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 2633.52