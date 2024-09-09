「RIZIN」で活躍する総合格闘家・平本蓮は8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。クレベル・コイケに対戦を要求した。 ■クレベルへの対戦要求に「めっちゃ見たい！」の声 平本は2日、「超RIZIN.3」朝倉未来戦でのドーピング疑惑を巡り、弁護士を同席させた記者会見を自ら行いこれを否定。5日には「RIZIN」の榊原信行CEOがドクター3名同席のもとドーピング検査の結果を「陰性」と発表した。その後、平本