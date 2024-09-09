エプソン販売が展開する腕時計ブランド「Orient Star（オリエントスター）」から、コンテンポラリーコレクションの新作「M34 F7 メカニカルムーンフェイズ（RK-AY0201A）」「M34 F7 セミスケルトン（RK-BY0008A）」が発表された。「M34 F7 メカニカルムーンフェイズ（RK-AY0201A）」は限定300本で価格は24万2,000円、「M34 F7 セミスケルトン（RK-BY0008A）」は限定200本で価格は15万9,500円。どちらも10月24日に発売する。オリエ