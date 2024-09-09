台湾の在日大使館にあたる台北駐日経済文化代表処の新たな代表に任命された李逸洋代表が9日、着任しました。「台北駐日経済文化代表処」は日本における台湾の窓口、いわば大使館にあたり、李逸洋代表は駐日大使にあたります。9日、着任した李代表は、日本訪問の経験はありますが勤務するのは初めてで、猛勉強中という日本語で挨拶しました。李逸洋代表：私は李逸洋と申します。このたび、台湾の駐日代表に就任し、大変光栄に思って