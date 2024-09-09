◆関西学生秋季リーグ戦第１節３回戦近大３―２関大（９日・わかさスタジアム京都）昨秋王者の関大が、対戦成績１勝１敗で迎えた近大との３回戦に敗れ、第１節での勝ち点獲得とはならなかった。３回、先発・岩井将吾（４年＝高田商）が、２死二塁から相手１番・伊藤愛都捕手（２年＝龍谷大平安）に左中間二塁打を浴び、先制を許した。４回１死一、三塁から５番・久保田翔太一塁手（４年＝明秀学園日立）の二ゴロの間に、