中国重慶市の巨豊堰、世界かんがい施設遺産に登録2日、巨豊堰の主水路、永豊堰の主水路、平江河の支流が立体交差する三拱橋。（重慶＝新華社配信/付衝）【新華社重慶9月9日】中国重慶市の秀山トゥチャ族ミャオ族自治県に位置する歴史あるかんがい施設、巨豊堰が3日、オーストラリア・シドニーで開かれた国際かんがい排水委員会（ICID）の第75回国際執行理事会で専門家グループによる審議を経て2024年（第11回）世界かんがい施設