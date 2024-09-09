韓国ボーイズグループのＢＴＳ（防弾少年団）のメンバーＳＵＧＡ（シュガ、本名ミン・ユンギ）さん（３１）が「飲酒スクーター」論争で一部から脱退要求を受けていることに関連し、世界５８カ国の「ＡＲＭＹ（ＢＴＳのファンダム）」が９日、「７人のＢＴＳ（防弾少年団）を支持する」としてこれを一蹴した。５８カ国・１２７団体からなるＡＲＭＹ団体はこの日発表した「グローバルＡＲＭＹ連合のコメント」を通じて「グローバルＡ