政府は、アジア開発銀行（ＡＤＢ）の次期総裁候補に、前財務省財務官で内閣官房参与の神田真人氏（５９）を擁立する方向で調整に入った。ＡＤＢの浅川雅嗣総裁（６６）は９日、辞任する意向を表明した。ＡＤＢは歴代の総裁ポストを日本人が務めてきた。浅川氏も財務官経験者で、２０２０年から総裁を務めている。