お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が７日深夜に放送されたニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演。コンビニで遭遇した驚きの出来事を明かした。番組序盤で「どう思うか、ぐらいの話なんだけどさ」と、話を切り出した若林。ある日、コンビニに寄った際、レジ精算を終えた若い女性が、スマホを見ながら出口に向かって歩いており、その進路には商品を搬入する台車が。「危ないって思ったんだけど、台車にすね